Η Παρί Σεν Ζερμέν παραμένει ομάδα «παγκόσμιας κλάσης», τόνισε ο προπονητής της Τσέλσι, Λίαμ Ροσένιορ, την Τρίτη (10/3), μία ημέρα πριν τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Champions League στο Parc des Princes (22:00, COSMOTE SPORT 3 HD).

«Η Παρί ήταν τόσο δυνατή πέρσι, είδα ποδόσφαιρο που θαύμασα», δήλωσε ο πρώην προπονητής της Στρασμπούρ, που υπέγραψε στην Τσέλσι πριν από 2,5 μήνες.

«Όταν έχεις επιτυχίες, οι άνθρωποι θέλουν μετά να βρουν ευκαιρία να επικρίνουν όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, αλλά η ποιότητα της ομάδας, του προπονητή και των παικτών είναι παγκόσμιας κλάσης», πρόσθεσε ο Λίαμ Ροσένιορ.

«Περιμένω μια πολύ δύσκολη πρόκληση, τακτικά, σωματικά, τεχνικά», εξήγησε και συνέχισε: «Ανυπομονώ να παίξουμε αυτό το παιχνίδι που θα είναι ανάμεσα σε δύο νεανικές ομάδες που αγωνίζονται με την ταυτότητα και το δικό τους στυλ».

Η Παρί είχε ηττηθεί από την Τσέλσι (3-0) στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων τον Ιούλιο. «Το είδα στο δωμάτιό μου, ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι», είπε ο Λίαμ Ροσένιορ, εξηγώντας ότι «το πλαίσιο ήταν εντελώς διαφορετικό, δεν πρέπει να εστιάζουμε στο παρελθόν».

Ο διεθνής αριστερός μπακ της Γαλλίας, Μάλο Γκουστό, δήλωσε από την πλευρά του: «Ναι, νικήσαμε και δεν ήταν εύκολο, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως πλεονέκτημα αύριο».