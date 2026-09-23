Ο Αντονί Μαρσιάλ, μετά το κακό πέρασμά του από την ΑΕΚ, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί ούτε στο Μεξικό και η διοίκηση της Μοντερέι έλυσε το συμβόλαιο του, παρότι η συμφωνία έληγε το 2027.

Η παρουσία του στο πρωτάθλημα της χώρας της κεντρικής Αμερικής ήταν απογοητευτική, αφού σε 21 συμμετοχές σημείωσε μόλις ένα γκολ και έδωσε τρεις ασίστ, ενώ οι ετήσιες αποδοχές του έφθαναν τα δύο εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «The Mirror», αφού απέρριψε μεγάλη πρόταση από τη Αλ Ιτιχάντ της Λιβύης, που του πρότεινε διετές συμβόλαιο συνεργασίας αντί δέκα εκατ. ευρώ, είχε επαφές για να φορέσει τη φανέλα της Μάλαγα στην Ισπανία, αλλά τελικά η μεταγραφή δεν προχώρησε.

Πλέον, ο μάνατζερ του ταξίδεψε στη Ρωσία για να διαπραγματευτεί με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και την Κράσνονταρ, οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.