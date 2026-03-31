Η αποστολή της Μπανταλόνα έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Δευτέρας (30/3) και είναι έτοιμη για τον πρώτο αγώνα με την ΑΕΚ για τα playoffs του BCL στη Sunel Arena (19:30, COSMOTE SPORT 4 HD).

Οι Καταλανοί θα αγωνιστούν χωρίς τους σέντερ Τόμιτς και Μπιργκάντερ, που θα χάσουν όλη τη σειρά, ενώ απών θα είναι και ο Βίβες.

«Περιμένουμε τον αγώνα με ανυπομονησία. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά είχαμε μια πολύ καλή σεζόν και ανυπομονούμε πραγματικά. Ξέρουμε ότι το γήπεδο δεν θα μας βοηθήσει, αλλά αυτοί οι αγώνες για τους οποίους προετοιμάζεσαι όλη τη σεζόν», τόνισε ο Ρίκι Ρούμπιο και αναφέρθηκε στις απουσίες των δύο σέντερ της ομάδας:

«Είναι δύο πολύ σημαντικές απώλειες. Πρώτον, επειδή βρίσκονται στην ίδια θέση. Και δεύτερον, επειδή έχουμε βασίσει μεγάλο μέρος του παιχνιδιού μας στους δύο αυτούς παίκτες. Πρέπει να ανασυγκροτηθούμε, έχουμε ποιοτικούς παίκτες για να κερδίσουμε τουλάχιστον έναν από τους δύο αγώνες εκεί. Πρέπει να δούμε ποιοι παίκτες μπορούν να κάνουν ένα βήμα μπροστά, όπως ο Ρούζιτς ή ο Άλεν. Ίσως πρέπει να τρέξουμε λίγο περισσότερο. Είναι 120 λεπτά και πρέπει να βγούμε νικητές δύο φορές».

Ο προπονητής της Μπανταλόνα, Άλεξ Μιρέτ, σημείωσε: «Η ομάδα έχει κίνητρο να αντιμετωπίσει αυτή την αναμέτρηση και να είναι ανταγωνιστική. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να καλύψουμε τις απουσίες των σέντερ, γνωρίζουμε ότι θα έχουμε δυσκολίες, αλλά πρέπει να ξέρουμε πώς να βρούμε τις λύσεις. Δεν θα πάμε στην Αθήνα με σκυμμένο κεφάλι. Η πίεση του F4 στη Μπανταλόνα υπάρχει, αλλά τώρα η πίεση είναι στην πλευρά της ΑΕΚ. Έχουν τον παράγοντα έδρας υπέρ τους και πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί: αν η ΑΕΚ είχε τους δύο βασικούς της παίκτες εκτός, θα έλεγα θα ήταν εμείς θα ήμασταν φαβορί. Είναι μια ομάδα που είναι φτιαγμένη για να κερδίσει το BCL. Τώρα η πίεση είναι πιο μοιρασμένη».