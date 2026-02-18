Ο Αντρέι Ρούμπλεφ επικράτησε με 2-0 σετ του Ούγγρου Φάμπιαν Μαροζάν και θα είναι ο επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στην προημιτελική φάση του Open του Κατάρ.
