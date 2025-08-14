Ο προπονητής της Σαχτάρ Ντόνετσκ, Αρντά Τουράν, μίλησε με πολύ μεγάλο σεβασμό για τον Παναθηναϊκό ενόψει της ρεβάνς των δύο ομάδων το βράδυ της Πέμπτης (14/8, 21:00 COSMOTE SPORT 2 HD) στην Κρακοβία για τον Γ’ προκριματικό του Europa League, τονίζοντας πως ποτέ ένα παιχνίδι με τους «πράσινους» δεν μπορεί να είναι… εύκολο.

«Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, παρόμοιο με τον πρώτο αγώνα. Σεβόμαστε τον Παναθηναϊκό, τον προπονητή και τους παίκτες του. Θα είμαστε έτοιμοι για τις μεταβάσεις τους από την άμυνα στην επίθεση. Φυσικά, δεν θα είναι εύκολο, αλλά δεν θέλουμε να τους δώσουμε εύκολα φάουλ και στημένες φάσεις. Είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό. Είναι σαφές ότι θα έχουν τις στιγμές τους – ποτέ δεν είναι εύκολο εναντίον του Παναθηναϊκού.

Είναι πάντα μια σοβαρή δοκιμασία. Πιστεύω όμως ότι είμαστε έτοιμοι, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Ναι, έχουμε απώλειες στην ομάδα, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Αύριο (σ.σ. σήμερα) θα βγούμε ως ενωμένη ομάδα, και έτσι θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτού του αγώνα», τόνισε αρχικά και πρόσθεσε:

«Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με μεγάλη ποδοσφαιρική εμπειρία. Αυτό ισχύει τόσο για την ποιότητα των παικτών τους όσο και για την κουλτούρα του ίδιου του συλλόγου. Έχουν πολλούς έμπειρους παίκτες. Παίζουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο που σέβομαι πολύ, ειδικά όσον αφορά τις μεταβάσεις και τις στημένες φάσεις. Και το κάνουν πολύ καλά. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό.

Έχω αντιμετωπίσει τέτοιες ομάδες πολλές φορές στην καριέρα μου – έχω χάσει και έχω κερδίσει εναντίον τους. Οπότε καταλαβαίνω πολύ καλά τι θα αντιμετωπίσουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα ενεργήσουν πιο επιθετικά, γιατί πρέπει κι αυτοί να κερδίσουν. Αλλά είμαστε έτοιμοι για όλα τα σχέδιά τους – και δεν θα κάνουμε πίσω ούτε ένα βήμα».

Για τις σημαντικές απουσίες της ομάδας του ο Τούρκος τεχνικός ανέφερε: «Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά οι δύσκολες στιγμές γεννούν νέους ήρωες. Και πιστεύω ότι αύριο αυτός ο ήρωας θα είναι η ομάδα. Οι δύσκολες στιγμές μας κάνουν επίσης οικογένεια. Αύριο θα παίξουμε όχι μόνο για τους εαυτούς μας, αλλά και για εκείνους που δεν θα μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο.

Είμαστε μια ομάδα, μια οικογένεια. Φυσικά, δεν είναι εύκολο να μπεις στον πιο δύσκολο αγώνα της σεζόν χωρίς έξι παίκτες από την αρχική ενδεκάδα. Αλλά το έχω πει από την πρώτη μέρα: Εμπιστεύομαι όλους στην ομάδα μου. Είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι 25-26 παίκτες είναι ικανοί να φτάσουν μέχρι το τέλος σε οποιοδήποτε τουρνουά. Το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι πρέπει να παίξουμε πάρα πολλά παιχνίδια που μοιάζουν με τελικούς.

Αν περάσουμε από αυτό το στάδιο και φτάσουμε στη φάση των ομίλων, όλα θα είναι πιο ήρεμα. Αύριο είναι ένας άλλος τελικός. Αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ καλό μέλλον».

Επίσης, έκανε ειδική αναφορά έκανε στον Τζόρτζι Σουντάκοφ, ο οποίος «έχασε» τον πατέρα του και δεν θα παίξει στη ρεβάνς: «Είχαμε μια δύσκολη κατάσταση στην οικογένεια Σουντάκοφ και πρώτα απ ‘όλα θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου σε αυτόν και την οικογένειά του. Θρηνούμε βαθιά τον θάνατο του πατέρα του. Συμμερίζομαι αυτόν τον πόνο με όλη μου την καρδιά.

Είμαστε με τον Σουντάκοφ. Αυτή είναι μια πολύ συναισθηματική μέρα για εμάς. Το μάθαμε αυτό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και εκ μέρους ολόκληρης της οικογένειας της Σαχτάρ και εμού προσωπικά, θέλω να πω: είμαστε μαζί σας, συλλυπούμαστε ειλικρινά και συμμεριζόμαστε αυτή τη θλίψη».

Τέλος, απευθύνθηκε και προς τους φίλους της Σαχτάρ: «Ανεξάρτητα από το σκορ, θα δουν μια ομάδα για την οποία θα είναι περήφανοι. Μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ και θα τα δώσει όλα για να κερδίσει. Αν θέλουν να δουν όμορφο ποδόσφαιρο, αν θέλουν να ζήσουν χαρά, ας έρθουν.

Και αυτή η έκκληση δεν απευθύνεται μόνο στους οπαδούς της Σαχτάρ και όχι μόνο στους Ουκρανούς. Αυτή η έκκληση απευθύνεται σε όλους όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο. Μάλιστα, σε όλους όσους ζουν στην Κρακοβία. Γιατί το ποδόσφαιρο γίνεται πραγματικά όμορφο μόνο με οπαδούς».