Σε μία δωρεά που υπερβαίνει το ποσό των 200.000 δολαρίων προχώρησε ο ιδιοκτήτης της Σαχτάρ Ντόνετσκ προς τον Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς, ο οποίος αποκλείστηκε από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα πριν καν αγωνιστεί, εξαιτίας της χρήσης κράνους που απεικόνιζε Ουκρανούς αθλητές οι οποίοι σκοτώθηκαν στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη VLADYSLAV HERASKEVYCH OLY (@heraskevychvladyslav)

Ο Ουκρανός αθλητής του σκέλετον αποκλείστηκε από αγώνες, καθώς η International Bobsleigh and Skeleton Federation έκρινε ότι οι εικόνες στο κράνος του — αφιερωμένες σε Ουκρανούς αθλητές που σκοτώθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή — παραβίαζαν τους κανονισμούς έκφρασης.

Η έφεσή του στο Court of Arbitration for Sport απορρίφθηκε, ενώ η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή του επέτρεψε να τιμήσει τα θύματα μόνο εκτός αγώνα.

Ο πρόεδρος της Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ρινάτ Αχμέτοφ, εξήρε τη στάση του και ανακοίνωσε οικονομική στήριξη αντίστοιχη με πριμ χρυσού μεταλλίου, ενώ επαίνους εξέφρασε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.