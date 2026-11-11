Ο Σακίλ Ο’Νιλ δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αυτή την φορά βρήκε έναν μοναδικό τρόπο για να δείξει την εκτίμηση που τρέφει για το αγωνιστικό του ταλέντο.

Ο άλλοτε κυρίαρχος σέντερ του NBA απαντώντας στα σχόλια εκείνων που λένε πως το δικό του αγωνιστικό στιλ δεν θα είχε την ίδια αποτελεσματικότητα στη σύγχρονη εποχή του μπάσκετ, είπε πως θα μπορούσε να αγωνίζεται ακόμη και σήμερα, απλώς με διαφορετικό όνομα!

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