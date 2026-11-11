Η τρέλα για το ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ δεν γνωρίζει όρια…Οι φίλοι της Σάλκε έδωσαν μια διαφορετική διάσταση στην έννοια της αναμονής για ένα εισιτήριο, καθώς αρκετοί απ’ αυτούς έστησαν αντίσκηνα έξω από τα γραφεία του συλλόγου και πέρασαν εκεί δύο ολόκληρα βράδια, προκειμένου να μη χάσουν την ευκαιρία να βρεθούν στις εξέδρες για τη μεγάλη αναμέτρηση με την Ντόρτμουντ.

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