Αλγεινή εντύπωση προκαλεί μία δήλωση που έκανε ο Χερμάν Μπούργος για τον νεαρό αστέρα της Μπαρτσελόνα, Λαμίκ Γιαμάλ.

Ο άλλοτε βοηθός του Σιμεόνε στην Ατλέτικο Μαδρίτης και πρώην προπονητής του Άρη, ενώ ήταν καλεσμένος σε εκπομπή τηλεοπτικού δικτύου «Movistar» για να σχολιάσει τις αναμετρήσεις των ισπανικών ομάδων στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ, προχώρησε σε ένα ρατσιστικό σχόλιο για τον νεαρό ποδοσφαιριστή των Καταλανών.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ οι δύο ομάδες έκαναν ζέσταμα ένας σχολιαστής ανέφερε: «δείτε την ποιότητα, δείτε το άγγιγμα που κάνει ο Λαμίν Γιαμάλ στην μπάλα».

Εκείνη λοιπόν τη στιγμή ο Μπούργος ανέφερε ότι «αν δεν πάει καλά θα καταλήξει στα φανάρια, το ποδόσφαιρο είναι σαν τη ζωή», συνοδεύοντας το σχόλιο του με ένα γέλιο.

Αυτή η δήλωση, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε σάλο και μάλιστα τόσο οι Καταλανοί όσο και οι Γάλλοι αποφάσισαν να μην κάνουν οι παίκτες τους δηλώσεις στο εν λόγω δίκτυο, μετά το τέλος του αγώνα στο «Παρκ Ντε Πρενς».

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που υπήρξαν για αυτή του τη δήλωση ο 54χρονος προπονητής έσπευσε να απολογηθεί, επισημαίνοντας ότι «ήταν ένα σχόλιο που δεν έγινε με την πρόθεση να πληγώσει κάποιον. Αν κάποιος αισθάνεται ότι προσβλήθηκε, απολογούμαι δημόσια».

