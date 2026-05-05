Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται ο Κιλιάν Εμπαπέ, μετά το ταξίδι του στη Σαρδηνία ενώ παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού. Η συμμετοχή του στο Clasico με την Μπαρτσελόνα (10/5) παραμένει ανοιχτή και μερίδα οπαδών της Ρεάλ αντιδρά έντονα.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα στην Ιταλία και επέστρεψε στη Μαδρίτη λίγο πριν από το εκτός έδρας ματς με την Εσπανιόλ. Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις σε μερικούς οπαδούς, που εξέφρασαν δημόσια τη δυσαρέσκειά τους.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr