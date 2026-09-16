Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ίσως και χωρίς να το θέλει, έχει βοηθήσει στην αύξηση της γεωργίας της χώρας του. Η νέα του διατροφική συνήθεια, που ξεκίνησε στη διάρκεια του Μουντιάλ, χαλάει κόσμο στη Νορβηγία.

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Βόρειας Αμερικής, ο διεθνής επιθετικός συχνά μοιραζόταν στιγμές από την καθημερινότητά του ως κορυφαίος αθλητής, δίνοντας έμφαση στον ύπνο, τον διαλογισμό και τα ισορροπημένα γεύματα, τα οποία ήταν πλούσια σε λαχανικά και πρωτεΐνες.

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