Σοβαρό αγωνιστικό πλήγμα υπέστησαν οι Σαν Αντόνιο Σπερς, καθώς θα χάσουν τον Βικτόρ Γουεμπανιάμα για αρκετές εβδομάδες.

Ο Γάλλος αστέρας υπέστη ελαφρά θλάση στον αριστερό γαστροκνήμιο στον αγώνα της Παρασκευής απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όπου αγωνίστηκε για περισσότερο από 38 λεπτά, ολοκληρώνοντας κανονικά την αναμέτρηση.

Η ομάδα του Σαν Αντόνιο δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα επιστροφής, ωστόσο σύμφωνα με το ESPN ο 21χρονος σέντερ αναμένεται να μείνει εκτός για αρκετές εβδομάδες.

Οι Σπερς τον άφησαν ήδη εκτός στο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στο Σακραμέντο, επικαλούμενοι «σφίξιμο στη γάμπα», χωρίς όμως αυτό να εμποδίσει την ομάδα να φτάσει στη νίκη (123-110).

Ο Γουεμπανιάμα πραγματοποιούσε εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν, μετρώντας κατά μέσο όρο 26,2 πόντους, 12,9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3,6 μπλοκ στα πρώτα 12 παιχνίδια του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος είχε χάσει μεγάλο μέρος της περσινής χρονιάς λόγω θρόμβωσης στον δεξί ώμο, πρόβλημα που τον κράτησε εκτός για περίπου οκτώ μήνες.

Παρά τον τραυματισμό του ανατέλλοντος αστέρα τους, οι Σπερς συνεχίζουν θετικά, έχοντας ρεκόρ 9-4 και παραμένοντας στην πρώτη πεντάδα της Δύσης, με στόχο μια θέση στα φετινά πλέι οφ.