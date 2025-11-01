Ο Κώστας Φορτούνης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο απίθανο ματς κόντρα στην Αλ Ιτιχάντ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, που έληξε 4-4 με τον Έλληνα διεθνή άσο να πετυχαίνει δύο γκολ και να δίνει την ασίστ στα άλλα δύο! Η ομάδα του Γιώργου Δώνη προηγήθηκε μάλιστα με 4-0 με τον Φορτούνη να στέλνει δύο φορές την μπάλα στα δίχτυα (18′, 37′ πεν.) και να δίνει δύο φορές την ασίστ στον Κινγκ (14′, 47′).

Όλοι στις κερκίδες πανηγύριζαν για την επικείμενη μεγάλη επιτυχία, αλλά η Αλ Ιτιχάντ κατάφερε να ισοφαρίσει σε 4-4 με δύο γκολ του Ντιαμπί (51′, 86′), αλλά και τα τέρματα των Μιτάι και Αλ Γκαμντί στο 6ο και στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, μολονότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 32ο λεπτό λόγω αποβολής του Φαμπίνιο!

What a silly mess from Rajković and Fabinho 😬 Fortounis makes it 2-0 for Al-Khaleej!pic.twitter.com/D9rJ2iPq2Y — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) November 1, 2025