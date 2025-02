Ο Κώστας Φορτούνης έδωσε την ασίστ και ο Τόμας Μουργκ πέτυχε γκολ στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ομάδας του Γιώργου Δώνη, την Αλ Καλίτζ, στον εντός έδρας αγώνα κόντρα στην Νταμάκ (1-1).

Ο Αυστριακός επιθετικός έφυγε από τον ΠΑΟΚ και στον πρώτο αγώνα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, μπήκε ως αλλαγή στο 43′, λόγω τραυματισμού του Αλ Χασάουϊ, και στο επόμενο λεπτό ισοφάρισε το γκολ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι είχαν προηγηθεί με τον Νκούντου στο 25ο λεπτό.

🟢🟡 QUE ESTRELA 🤩🤩

O meia Thomas Murg, recém contratado pelo Al Khaleej, começou no banco de reservas, entrou ainda no primeiro tempo e com 1 MINUTO EM CAMPO criou a jogada e marcou seu primeiro gol.

