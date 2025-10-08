Η πρωταθλήτρια Αλ-Ιτιχάντ της Saudi Pro League ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σέρτζιο Κονσεϊσάο με συμβόλαιο έως το 2028, αντικαθιστώντας τον Λοράν Μπλαν, ο οποίος αποχώρησε τον περασμένο μήνα.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του συλλόγου στο X, όπου ο Πορτογάλος τεχνικός δήλωσε: «Είμαι ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ήρθα για να γράψω ιστορία με την Al-Ittihad».

Η αποχώρηση του Μπλαν ήρθε μία ημέρα μετά την ήττα με 2-0 από την Αλ-Νασρ στα τέλη Σεπτεμβρίου, αποτέλεσμα που έριξε την περσινή πρωταθλήτρια στην 3η θέση της βαθμολογίας. Μέχρι να βρεθεί νέος προπονητής, χρέη υπηρεσιακού είχε αναλάβει ο Χασάν Χαλίφα, με τη στήριξη του προπονητή της Κ21, Ίβαν Καράσκο.

Ο Κονσεϊσάο είχε απομακρυνθεί από την Μίλαν στις 29 Μαΐου, έπειτα από μία απογοητευτική σεζόν στη Serie A, όπου οι «ροσονέρι» τερμάτισαν όγδοοι, μένοντας εκτός Ευρώπης για πρώτη φορά από το 2019. Παρά ταύτα, είχε οδηγήσει τη Μίλαν στην κατάκτηση του Ιταλικού Σούπερ Καπ μόλις στο δεύτερο παιχνίδι του στον πάγκο.