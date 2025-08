Στον ισχυρισμό ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα παραμείνει ή όχι στους Μιλγουόκι Μπακς προχώρησε ο Σαμς Σαράνια.

Μάλιστα ο κορυφαίος ρεπόρτερ του ΝΒΑ υποστήριξε ότι πολλές ομάδες περιμένουν την απόφασή του και θα συνεχίσουν να το κάνουν στο υπόλοιπο του Αυγούστου, αλλά και τον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο «Greek Freak» έχει συμβόλαιο με τα «ελάφια» έως το καλοκαίρι του 2027, με player option για ακόμα μία σεζόν.

«Μου λένε ότι ακόμα δεν έχει παρθεί καμία απόφαση σχετικά με το αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει στο Μιλγουόκι ή θα φύγει. Συνεχίζει να αξιολογεί το μέλλον του. Τον Μάιο ανέφερα ότι εξετάζει αν η καλύτερη επιλογή για εκείνον είναι το Μιλγουόκι ή κάπου αλλού. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται.

Τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει αρκετές σοβαρές συζητήσεις. Το βασικό ερώτημα που έχει ο Γιάννης είναι: «Μπορώ να κερδίσω πρωτάθλημα με αυτό το ρόστερ; Θα είναι αυτό το ρόστερ για τη νέα χρονιά και τη σεζόν 2026-27;» Θέλει να κατακτήσει το δεύτερο πρωτάθλημα, γι’ αυτό το επαναλαμβάνει συνέχεια.

Πολλές ομάδες παρακολουθούν, πιθανώς, σε περίπτωση που ο Γιάννης αποφασίσει να φύγει αυτό το καλοκαίρι. Η απόφαση όμως είναι δύσκολη, αφού πέρασε 12 χρόνια εκεί και έχει επενδύσει πολλά. Έχει ήδη κατακτήσει πρωτάθλημα με τους Μπακς.

Αυτή η κίνηση δεν θα είναι εύκολη, γιατί η ομάδα έχει κάνει μεγάλες θυσίες — έκοψε τον Ντάμιαν Λίλαρντ που είχε συμβόλαιο 113 εκατομμυρίων δολαρίων, για να δείξει στον Γιάννη ότι θα κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει. Όμως ο άνθρωπος που θα πάρει την απόφαση είναι ο ίδιος ο Γιάννης, αν πιστεύει πως το ρόστερ είναι αρκετό».

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 4, 2025