Εξαιρετικά κρίσιμες θα είναι οι επόμενες ημέρες αναφορικά με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς στις 5 Φεβρουαρίου η προθεσμία ανταλλαγών στο NBA εκπνέει.

Ο έγκυρος αναλυτής, Σαμς Σαράνια αποκάλυψε ότι τα «ελάφια» κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είχαν επαφές με ομάδες που έχουν εκδηλώσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την επιθυμία τους να εντάξουν τον Έλληνα διεθνή φόργουορντ στο δυναμικό τους άμεσα.

Μάλιστα επισήμανε ότι ότι το Μαϊάμι, η Μινεσότα, το Γκόλντεν Στέιτ και η Νέα Υόρκη φέρονται να έχουν προβάδισμα για την απόκτησή του.

Aναλυτικά όσα είπε:

«Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι Μπακς παρέμειναν σε επαφή με ομάδες που δείχνουν ενδιαφέρον με επιθετικές προτάσεις. Από όσο καταλαβαίνω, έχουν υποβάλει και αντιπροσφορές σε αυτές τις επιθετικές προτάσεις.

Οι Χιτ, οι Τίμπεργουλβς, οι Γουόριορς και οι Νικς ήταν οι πιο σοβαροί υποψήφιοι για τον Γιάννη, αλλά όλα εξαρτώνται από το τι θα προσφέρουν, έναν νεαρό παίκτη ή και πολλές επιλογές στο ντραφτ».

Shams on the Giannis trade talks: “Over the weekend, the Bucks remained engaged with teams that have interest, given aggressive proposals. My understanding is they’ve submitted counteroffers to those aggressive proposals as well” pic.twitter.com/IGdJAkR46J — Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) February 2, 2026

Την ώρα πάντως που το μέλλον του Γιάννη στους Μπακς δείχνει να είναι στον… αέρα ο τεχνικός των «ελαφιών», Ντοκ Ρίβερς, σε συνέντευξη που παραχώρησε, τόνισε πως ο «Greek Freak» αγαπάει το Μιλγουόκι, υπογραμμίζοντας πως επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε:

«Ο Γιάννης έχει πει όλο όσα πρέπει να ακούσουμε, ότι θέλει να μείνει στους Μπακς και ότι αγαπά την πόλη. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να πω ως προπονητής, αυτήν την στιγμή. Είναι δύσκολο, ξέρεις, οι παίκτες σου κάθε μέρα πρέπει να ακούν φήμες.

Όχι μόνο οι κορυφαίοι παίκτες, αλλά μπαίνουν στη μέση και όλοι οι υπόλοιποι. Ξέρεις, η αγαπημένη μου μέρα της χρονιάς φέτος θα είναι η μέρα μετά το trade deadline. Αυτή θα είναι η αγαπημένη μου μέρα».