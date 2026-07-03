Το Συνέδριο Προπονητών της Euroleague συνεχίζεται κανονικά στο «T-Center», με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να συμμετέχει σε αυτό και να κάνει δηλώσεις σχετικά με τον ανανεωμένο χάρτη του ελληνικού μπάσκετ, ενώ έκανε και τον απολογισμό της ήττας της ομάδας του από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Final Four.

Στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Προπονητών της EuroLeague στην Αθήνα, ο Λιθοανός κόουτς, εξέφρασε την έντονη συναισθηματική του σύνδεση με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως η εικόνα της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον «πράσινο» πάγκο φαντάζει απόλυτα φυσιολογική στο μυαλό του, σαν να μην είχε αποχωρήσει ποτέ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr