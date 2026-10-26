Μεγάλη νίκη στις εκλογές της Σερβίας πέτυχε η «Φοιτητική Λίστα» στην οποία συμμετείχε ως υποψήφιος ο πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εκλογικού αποτελέσματος που βασίζεται στο 96% του εκλογικού δείγματος, ο συνδυασμός με τον οποία δραστηριοποιείται ο Μποντορόγκα συγκέντρωσε το 52,9% των ψήφων και αναμένεται να καταλάβει 140 από τις 250 έδρες του σερβικού κοινοβουλίου, εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία.

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