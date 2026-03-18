Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς είναι έτοιμος για μια νέα αθλητική πρόκληση. Ο παλαίμαχος Σουηδός επιθετικός θα είναι ένα από τα πρόσωπα του Fox Sports, που θα σχολιάζουν το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.

Η ανακοίνωση έγινε από τον πρόεδρο και εκτελεστικό παραγωγό του αμερικανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, Μπραντ Ζάγκερ, πριν από τον αγώνα του τελικού του World Baseball Classic 2026.

«Ο Ζλάταν θα φέρει την χαρακτηριστική του αυτοπεποίθηση, την προοπτική και τη μοναδική του προσωπικότητα στην κάλυψή μας. Αυτή είναι μια τεράστια νίκη για τους οπαδούς και το FOX Sports είναι ενθουσιασμένο που τον καλωσορίζει ως τη νεότερη προσθήκη στην ομάδα μας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026», δήλωσε ο Ζάγκερ.

«Ανυπομονούμε να τον έχουμε μαζί μας σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά, παρέχοντας αναλύσεις όπως μόνο ο Ζλάταν μπορεί, σε αυτό που υπόσχεται να είναι μια εκπομπή την οποία πρέπει οπωσδήποτε να δείτε στο ντεμπούτο του στη μετάδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Το Fox Sports θα είναι ο επίσημος αγγλόφωνος ραδιοτηλεοπτικός φορέας στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο -ξεκινά στις 11 Ιουνίου- μεταδίδοντας 104 ζωντανούς αγώνες στο FOX (70) και στο FS1 (34), με κάθε αγώνα επίσης διαθέσιμο για ζωντανή μετάδοση και on-demand μέσω του FOX One και της εφαρμογής FOX Sports.

Επιπλέον, νέα πρόσωπα και σχολιαστές θα ανακοινωθούν τις εβδομάδες που προηγούνται του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου με 48 Εθνικές ομάδες.

Ο Ζλάταν έγινε συνεργάτης της RedBird και ανώτερος σύμβουλος της ιδιοκτησίας και της ανώτερης διοίκησης της Μίλαν.