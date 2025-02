Tις ευρωπαϊκές ομάδες, στις οποίες θα ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του αν επέλεγε να αφήσει το ΝΒΑ για να μεταπηδήσει στην Euroleague, την οποία όπως τόνισε αγαπάει να παρακολουθεί, αποκάλυψε ο Κέβιν Ντουράντ.

Συγκεκριμένα, ο σταρ των Φοίνιξ Σανς, μιλώντας στη Media Day του All-Star Game, υπογράμμισε πως δεν σκέφτεται να αποσυρθεί ακόμα, ενώ σε ερώτηση που του έγινε αποκάλυψε πως δεν έχει αποκλείσει την πιθανότητα να έρθει στην Ευρώπη για να κλείσει την καριέρα του.

Μάλιστα, ο Ντουράντ είπε πως η Βαρκελώνη και το Μονακό θα ήταν ωραίοι προορισμοί.

Υπενθυμίζεται ο Ντουράντ είναι πολύ καλός φίλος με τον Μάικ Τζέιμς, τον οποίο είχε δει στα playoffs της Euroleague το 2022, όταν η Μονακό έπαιζε κόντρα στον Ολυμπιακό για μια θέση στο Final Four.

«Δεν ξέρω, αμφιβάλλω για αυτό τώρα. Παίζω στο NBA, όμως λατρεύω να βλέπω EuroLeague. Η Μπαρτσελόνα θα ήταν ωραίος προορισμός, όπως και η Μονακό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο «KD».

🏀 @KDTrey5, about a potential last dance in @FCBbasket

🔵🔴 Judging by his answer, the Barça fans’ dream is still possible #nba #euroleague pic.twitter.com/XPBI3tu70q

— Toni Canyameras (@Canyameridis71) February 16, 2025

