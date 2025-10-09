Η καριέρα του Χακίμ Ζίγιες βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ο Μαροκινός σταρ, που φόρεσε τις φανέλες του Άγιαξ και της Τσέλσι, έλυσε τον περασμένο Ιανουάριο το συμβόλαιο του και έφυγε από την Τουρκία και τη Γαλατάσαραϊ για να συνεχίσει την καριέρα του στο Κατάρ και στην Αλ Ντουχαϊλ.

Δεν μπόρεσε όμως να προσαρμοστεί στο Κατάρ, ενώ είχε συχνά προβλήματα τραυματισμών, το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος και από τότε ψάχνει για νέα ομάδα. Είχε επαφές με διάφορες ομάδες, και ελληνικές, αλλά δεν μπόρεσε να βρει νέο συμβόλαιο, λόγω του βεβαρυμένου ιστορικού τραυματισμών.

Τελευταία που ενδιαφέρθηκε ήταν η ομάδα της Ρουμανίας, CFR Κλουζ, αλλά και αυτή τελικά απέσυρε το ενδιαφέρον της μεγαλώνοντας το αδιέξοδο του διάσημου άσου, όπως ανέφερε σχετικά η αγγλική εφημερίδα «Mirror».

Ο Μαροκινός σταρ μεταγράφηκε τον Ιούνιο του 2024 από την Τσέλσι στην Τουρκία, αλλά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί και ανακοινώθηκε η λύση του συμβολαίου του τον περασμένο Ιανουάριο, έχοντας την περσινή σεζόν μόλις 12 συμμετοχές με την τουρκική ομάδα, αφού δεν υπολογιζόταν από τον τεχνικό της «Γαλατά», Οκάν Μπουρούκ.