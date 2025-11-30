Δε λέει να «σηκώσει κεφάλι» εδώ κι ένα μήνα η Τότεναμ. Από τις 26 Οκτωβρίου συγκεκριμένα και το εκτός έδρας 3-0 επί της Έβερτον, η ομάδα του Τόμας Φρανκ βρίσκεται σε… ελεύθερη πτώση. Το βράδυ του Σαββάτου ηττήθηκε στο τοπικό ντέρμπι του Λονδίνου από την Φούλαμ με 1-2, συμπληρώνοντας τρεις ήττες στην τελευταία τετράδα αγώνων με μοναδική εξαίρεση το εντός έδρας 2-2 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 8 Νοεμβρίου.

Αν σε αυτά τα αποτελέσματα συνυπολογιστεί και το πρόσφατο 5-3 από την Παρί Σεν Ζερμέν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, τότε γίνεται αντιληπτό ότι οι «πετεινοί» διανύουν περίοδο ντεφορμαρίσματος, που κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πότε θα σταματήσει.

Απόψε πριν συμπληρωθούν 10 λεπτά στο παιχνίδι με την Φούλαμ είχαν δεχτεί δύο γκολ (στο 4′ και στο 6′ από τους Τέτε και Γουίλσον), εξέλιξη που αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη, παρότι οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 59′ με το φοβερό γκολ του Κούντους. Η Φούλαμ κέρδισε στο συγκεκριμένο γήπεδο μετά από 12 χρόνια.

Δείτε ΕΔΩ τα καλύτερα στιγμιότυπα

Νωρίτερα, Μάντσεστερ Σίτι και Σάντερλαντ επιβλήθηκαν με το ίδιο σκορ (3-2) επί των Λιντς και Μπόρνμουθ, με τις «μαύρες γάτες» να… επιστρέφουν μετά το εις βάρος τους 0-2!

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1 (81’πέν, 86′ Τιάγκο, 90’+2 Ουατάρα – 85′ πέν. Φλέμινγκ)

Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2 (1′,90’+1 Φόντεν, 25′ Κβάρντιολ – 49′ Κάλβερτ-Λιούιν, 68′ Ενμετσά)

Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2 (30′ πέν. Λε Φι, 46′ Τραορέ, 69′ Μπρομπέι – 7′ Αντλί, 15′ Ανταμς)

Έβερτον-Νιούκαστλ 1-4 (69′ Ντιούσμπερι-Χολ – 1′,58′ Τιαό, 25′ Μίλεϊ, 45′ Βολτεμάντε)

Τότεναμ-Φούλαμ 1-2 (59′ Κούντους – 4′ Τέτε, 6′ Γουίλσον)

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γ. 30/11

Άστον Βίλα-Γουλβς 30/11

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον 30/11

Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ 30/11

Τσέλσι-Άρσεναλ 30/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Άρσεναλ 29

Μάντσεστερ Σίτι 25 -13αγ.

Τσέλσι 23

Σάντερλαντ 22 -13αγ.

Άστον Βίλα 21

Κρίσταλ Πάλας 20

Μπράιτον 19

Μπρέντφορντ 19 -13αγ.

Μπόρνμουθ 19 -13αγ.

Τότεναμ 18 -13αγ.

Νιούκαστλ 18 -13αγ.

Μάντσεστερ Γ. 18

Έβερτον 18 -13αγ.

Λίβερπουλ 18

Φούλαμ 17 -13αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 12

Γουέστ Χαμ 11

Λιντς 11 -13αγ.

Μπέρνλι 10 -13αγ.

Γουλβς 2