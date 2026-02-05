Ο Κρις Κόουλμαν αποχώρησε από τον Αστέρα Τρίπολης και πλέον αναζητεί το νέο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με το «Sky Sports News» ο 55χρονος κόουτς είναι σ’ επαφές για ν’ αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπλάκμπερν, μετά την απόλυση του Βαλεριάν Ισμαέλ.

Στόχος της Μπλάκμπερν είναι ν’ αποφύγει τον υποβιβασμό από την Championship, καθώς βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη ζώνη.

Ο Κόουλμαν είχε αγωνιστεί στην Μπλάκμπερν από το 1995 μέχρι το 1997, έχοντας 32 συμμετοχές, ενώ στο παρελθόν έχει δουλέψει στην Ελλάδα με την ΑΕΛ και τον Ατρόμητο.