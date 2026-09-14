Στη Θεσσαλονίκη θα συνεδριάσει (15/9) η εκτελεστική επιτροπή της UEFA και εκτός από την ανακοίνωση των εδρών για τους επερχόμενους ευρωπαϊκούς τελικούς, θα επικυρώσει αλλαγές στη μορφή διεξαγωγής του Nations League και των προκριματικών φάσεων για τα Παγκόσμια Κύπελλα και τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα από το 2028 και μετά!

Το νέο format θα είναι βασισμένο στο «ελβετικό σύστημα» (Swiss system), το οποίο εφαρμόζεται στο Champions League.

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