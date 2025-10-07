Σε κρίσιμη κατάσταση ο 69χρονος Αργεντινός προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, λαμβάνει κατ’ οίκον θεραπεία, με επιφυλακτική πρόγνωση, μετά από μια σειρά πρόσφατων νοσηλειών.

Σε επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα (7/10), ο σύλλογος της Αργεντινής επιβεβαίωσε ότι ο Ρούσο βρίσκεται υπό συνεχή φροντίδα από την ιατρική ομάδα του και το ιατρικό τμήμα της Μπόκα Τζούνιορς.

«Η Μπόκα Τζούνιορς ενημερώνει ότι ο Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή κατ’ οίκον με επιφυλακτική πρόγνωση, λαμβάνοντας συνεχή φροντίδα από την ιατρική ομάδα του και την ιατρική ομάδα του συλλόγου. Είμαστε με τον Μιγκέλ και την οικογένειά του αυτή τη στιγμή», ανέφερε η ανακοίνωση.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Ρούσο έχει νοσηλευτεί αρκετές φορές για σύντομα χρονικά διαστήματα. Ο προπονητής παλεύει με καρκίνο της ουροδόχου κύστης και του προστάτη από το 2017, όταν καθόταν στον πάγκο των Μιγιονάριος στην Κολομβία.

Ο Κλαούντιο Τάπια, Πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA), εξέφρασε την υποστήριξή του στον προπονητή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Πολλή δύναμη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, αγαπητέ Μιγκέλ. Όλο το αργεντίνικο ποδόσφαιρο είναι μαζί σου».