«Φωτιά» έβαλε ο έγκριτος ανταποκριτής του ΝΒΑ Σαμς Σαράνια κατά τη διάρκεια εκπομπής σε Αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, αποκαλύπτοντας ότι η αποτυχία των Γουόριορς να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αυτή την offseason, έχει βάλει σε σκέψεις το front office του Οργανισμού, σχετικά με το μέλλον του Στεφ Κάρι στην ομάδα του Σαν Φρανσίσκο.

Βλέποντας χρόνο με τον χρόνο τον βασικό της κορμό να γερνάει, η ομάδα του Όκλαντ έχει αρχίσει να κάνει σοβαρές σκέψεις για το μέλλον της και τον τρόπο που θα μπορέσει να «ανοικοδομήσει» ένα ρόστερ που θα επαναφέρει τους «Πολεμιστές», σε θέση διεκδικητή του Πρωταθλήματος για τα επόμενα χρόνια.

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