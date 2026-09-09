Η δικαστική διαδικασία για τις συνθήκες θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα μπήκε σε νέα φάση, με την 40ή συνεδρίαση στο δικαστήριο του Σαν Ισίδρο να φέρνει στο εδώλιο τους πρώτους μάρτυρες που κλήθηκαν από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων.

Οι δύο ειδικοί σε θέματα εθισμών, που κατέθεσαν για λογαριασμό του ψυχολόγου Κάρλος Ντίαζ, υποστήριξαν πως η κατ’ οίκον φροντίδα δεν ήταν εξ ορισμού λανθασμένη επιλογή, έρχονται όμως σε αντίθεση με σειρά προηγούμενων μαρτυριών που έκαναν λόγο για επικίνδυνη υποβάθμιση της υγείας του θρύλου το φθινόπωρο του 2020.

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