Η Χόφενχαϊμ οδεύει για Champions League. Η πολύ καλή πορεία της στην Bundesliga συνεχίστηκε, καθώς πέρασε νικηφόρα από το Αμβούργο και επανήλθε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Το Αμβούργο από την πλευρά του δεν μπορεί να αισθάνεται πολύ σίγουρο αν και βρίσκεται πέντε βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Το σκορ άνοιξε ο Ασλάνι στο 19’ και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 34’ με πέναλτι του Γκάτζελ. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 45’ ο Λεμπεριέ.

Η 31η αγωνιστική:

Λειψία-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (22΄ Φινκγκράφε, 25΄ Ρόμουλο Καρντόσο, 63΄ Μπακού – 78΄ Ντοέκι)

Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου 3-4 (15΄ Κορ, 29΄ Νέμπελ, 45+2΄ Μπέκερ – 53΄ Τζάκσον, 73΄ Ολίσε, 81΄ Μουσιάλα, 83΄ Κέιν)

Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 0-0

Άουγκσμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (45΄ Κάντε – 66΄ Ντοάν)

Χαϊντενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (3΄ Ζιβζιβάτζε, 82΄ Ντινκτσί)

Κολωνία-Λεβερκούζεν 1-2 (78΄ Βάλντσμιτ – 43΄πεν., 52΄ Σικ)

Αμβούργο-Χοφενχάιμ 1-2 (34’ πεν. Γκάτζελ – 19’ Ασλάνι, 45’ Λεμπεριέ)

Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης 26/04

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 26/04

Βαθμολογία (σε 31 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 82 – Πρωταθλήτρια

Ντόρτμουντ 64 -30αγ.

Λειψία 62

Χοφενχάιμ 57

Στουτγκάρδη 56 -30αγ.

Λεβερκούζεν 55

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 43

Φράιμπουργκ 43 -30αγ.

Άουγκσμπουργκ 37

Μάιντς 34

Γκλάντμπαχ 32

Ουνιόν Βερολίνου 32

Κολωνία 31

Αμβούργο 31

Βέρντερ Βρέμης 31 -30αγ.

Ζανκτ Πάουλι 26

Βόλφσμπουργκ 25

Χαϊντενχάιμ 22