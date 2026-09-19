Η Φόρεστ έπεσε θύμα έκπληξης και έχασε από τη μέχρι σήμερα ουραγό της Premier League Κόβεντρι. Παρότι η Φόρεστ προερχόταν από το μεγάλο «διπλό» επί της Άστον Βίλα και η ομάδα του Λάμπαρντ από τον εντός έδρας διασυρμό από την Μπράιτον με 5-0, οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με μεγάλη νίκη στο «Σίτι Γκράουντ».

Το γκολ του Ντασίλβα χάρισε στην Κόβεντρι την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα, μετά από 3 ήττες και μία ισοπαλία.

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