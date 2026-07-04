Λίγες ημέρες μετά τη φρενίτιδα που έφερε η έναρξη στις free agency, ο Σέι Γκίλζιους-Αλεξάντερ κλήθηκε να μοιραστεί τις εντυπώσεις του από τις πρώτες κινήσεις, με την κουβέντα να πηγαίνει στην επιστροφή του 35χρονου φόργουορντ στο Τορόντο, για πρώτη φορά μετά τη μονοετή του θητεία τη σεζόν 2018-19, όταν και οδήγησε τους Ράπτορς στο πρώτο τους πρωτάθλημα.

Ο Καναδός πλεϊμέικερ σχολίασε την ιστορική ανταλλαγή που έφερε τον Καουάι Λέοναρντ στους Τορόντο Ράπτορς μετά τη σεζόν 2018-19, τονίζοντας τη βαθιά και αναλλοίωτη αγάπη που τρέφει ολόκληρος ο Καναδάς για την ομάδα, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που τη στελεχώνουν.

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