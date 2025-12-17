Ο Μισέλ Πλατινί ετοιμάζεται να αφηγηθεί τη δική του ποδοσφαιρική διαδρομή μέσα από μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ, η οποία παρουσιάστηκε χθες (16/12) και θα προβληθεί το 2026 από το Canal+.

Η σειρά θα ξετυλίγει το νήμα της ζωής του από τα πρώτα του βήματα στα γήπεδα με τη φανέλα της Νανσί, μέχρι τη μετέπειτα πορεία του εκτός αγωνιστικών γραμμών και τις φιλοδοξίες του να φτάσει στην κορυφή της FIFA, που τελικά έμειναν ανεκπλήρωτες. «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτό το πάθος θα εξελισσόταν στο πιο όμορφο άθλημα του κόσμου», δήλωσε ο ίδιος, δίνοντας το στίγμα της σειράς.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γκιγιόμ Πριού, γνωστός από το ντοκιμαντέρ για τη Λορ Μανοντού, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Chengyu Prod. Στα έξι επεισόδια των 30 λεπτών θα παρελάσουν και εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως οι Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε, Ζίκο και Ντράγκαν Στόικοβιτς.

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος του Canal+ στο ιστορικό Olympia, ο τρεις φορές κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» (1983, 1984, 1985) εξέφρασε την ελπίδα πως η σειρά θα μεταδώσει το πάθος του στις νεότερες γενιές, που – όπως είπε – ίσως δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν το ποδόσφαιρο μιας άλλης εποχής.