Αλλαγή σκηνικού στην καριέρα του μπορεί να έχει από την επόμενη σεζόν ο Ντίνος Μαυροπάνος. Ο 28χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Ντόρτμουντ, που θέλει να ενισχυθεί στις θέσεις των στόπερ, εν όψει της επόμενης σεζόν.

Ο Έλληνας αμυντικός σκόραρε δις, στο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας του κόντρα στη Γουλβς και έδωσε συνέχεια σε ένα σερί εξαιρετικών εμφανίσεων, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο, στην έξοδο της ομάδας του από τη ζώνη υποβιβασμού της Premier League.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr