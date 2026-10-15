Ο Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς απάντησε σε ερωτήσεις για το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της Euroleague (16/10, 21:30), αναφέροντας πως η ομάδα του μπορεί να είναι πλήρως ανταγωνιστική απέναντι στους ερυθρόλευκους.

Ο Σλοβένος προπονητής υπογράμμισε ότι η ομάδα του θέλει να εφαρμόσει τον δικό της ρυθμό στο ματς και να δείξει έμπρακτα ότι μπορεί να παρουσιάσει ακόμη καλύτερο πρόσωπο από εκείνο που έδειξε στη νίκη επί της Μακάμπι Τελ-Αβίβ προ ημερών. Ο 48χρονος προπονητής σημείωσε ότι η ομάδα του μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο στο αμυντικό κομμάτι και στα ριμπάουντ, ενώ επιθετικά στάθηκε στην ακρίβεια στις επιλογές.

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