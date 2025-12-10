Η Σέλτικ ψάχνει για τερματοφύλακα και προσέγγισε τον ατζέντη του Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το τέλος της σεζόν και η ομάδα της Γλασκώβης θέλει να τον αποκτήσει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Football Insider».

Ο 33χρονος Γερμανός γκολκίπερ δεν είναι στα πλάνα του Πεπ Γκουαρντιόλα και ψάχνει για νέα ομάδα, έχοντας επίσης προτάσεις από ομάδες της μπουντεσλίγκα, όπου είχε αγωνιστεί για χρόνια κάτω από τα δοκάρια της Αρμίνια Μπίλεφελντ, από την οποία μεταγράφηκε στη Σίτι το καλοκαίρι του 2022.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως η Σέλτικ προσφέρει στην ομάδα του Μάντσεστερ δύο εκατ. ευρώ για να πάρει τον Ιανουάριο τα δικαιώματα του.