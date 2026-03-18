Ξεσηκωμό έχει προκαλέσει στη Σενεγάλη η απόφαση της αφρικανικής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας να ανακηρύξει το Μαρόκο νικητή του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, κατακυρώνοντας υπέρ του τον επεισοδιακό τελικό του 2026.

Μετά την ομοσπονδία της χώρας, που έκανε λόγο για «πρωτοφανή και απαράδεκτη» απόφαση και γνωστοποίησε την πρόθεσή της να προσφύγει στο CAS για να δικαιωθεί, η υπόθεση προκάλεσε και την παρέμβαση της κυβέρνησης της Σενεγάλης, η οποία ζήτησε να διεξαχθεί διεθνής έρευνα «με την υποψία της διαφθοράς εντός των διοικητικών οργάνων της CAF».

«Η Σενεγάλη απορρίπτει απερίφραστα αυτή την απόπειρα αδικαιολόγητης στέρησης περιουσίας και ζητά ανεξάρτητη διεθνή έρευνα για ενδεχόμενη διαφθορά εντός των διοικητικών οργάνων της CAF», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Μαρί Ροζ Χαντί Φατού Φαγέ, προσθέτοντας ότι θα υποστηρίξει κάθε προσπάθεια για την απονομή δικαιοσύνης και την αποκατάσταση του αποτελέσματος εντός του γηπέδου.

Ο τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής έγινε στις 18 Ιανουαρίου στο Ραμπάτ του Μαρόκου και σημαδεύτηκε από την προσωρινή αποχώρηση των ποδοσφαιριστών της Σενεγάλης, στις καθυστερήσεις του κανονικού αγώνα, μετά από πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του Μαρόκου.

Μετά από περίπου 15 λεπτά απόλυτου χάους, οι Σενεγαλέζοι επανήλθαν στο γήπεδο, ο Μπραχίμ Ντίαθ αστόχησε στο πέναλτι και οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν τελικά κα κατακτήσουν το τρόπαιο με 1-0, χάρη σε ένα γκολ του Παπέ Γκεΐ στην παράταση. Δύο μήνες μετά, η επιτροπή εφέσεων της CAF έκρινε ότι η προσωρινή αποχώρηση των παικτών από το γήπεδο αποτελεί παραβίαση των κανονισμών και προχώρησε στον αποκλεισμό της Σενεγάλης και την κατακύρωση του τελικού με σκορ 3-0 υπέρ του Μαρόκου.

Όπως είναι ευνόητο, η συνέχεια θα δοθεί στη Λωζάνη, όπου το Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) θα κληθεί να αποφασίσει οριστικά για την τύχη του αγώνα και το ποια χώρα θα καταγραφεί ως νικήτρια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2026.