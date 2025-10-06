Τη μεγάλη ευκαιρία να φύγει με ένα τεράστιο «διπλό» από το Τορίνο απέναντι στη Γιουβέντους έχασε απόψε η Μίλαν, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 6ης αγωνιστικής της Serie A. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0, με τους «ροσονέρι», όμως, να φτάνουν μία ανάσα από τη νίκη, αλλά ο Κρίστιαν Πούλισικ δεν κατάφερε να σκοράρει με το πέναλτι που εκτέλεσε στο 53′ (άουτ).

Νωρίτερα, με… καρδιά πρωταθλήτριας η Νάπολι, ξεπέρασε το κακό πρώτο ημίχρονο και νίκησε με ανατροπή 2-1 την Τζένοα στο στάδιο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», για να παραμείνει στην κορυφή της Serie Α, μαζί με τη Ρόμα και εν αναμονή του αποψινού ντέρμπι της Γιουβέντους με τη Μίλαν.

Η ουραγός Τζένοα εξουδετέρωσε στο πρώτο μέρος την ομάδα του Αντόνιο Κόντε και προηγήθηκε με τον Εκχατόρ, αλλά με την είσοδο του Ντε Μπρόινε και του Σπινάτσολα οι «παρτενοπέι» ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους. Ο Ανγκισά ισοφάρισε, ο Ντι Λορέντσο είχε δοκάρι και τελικά τη λύση έδωσε ο -αναγεννημένος μακριά από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ- Χόιλουντ, ο οποίος διαμόρφωσε στο 75΄ το τελικό σκορ.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία

Βερόνα-Σασουόλο 0-1 (71΄ Πιναμόντι)

Λάτσιο-Τορίνο 3-3 (24΄, 40΄ Καντσελιέρι, 90+13΄ πεν. Κατάλντι – 16΄ Σιμεόνε, 73΄ Άνταμς, 90+3΄ Κοκό)

Πάρμα-Λέτσε 0-1 (38΄ Σοτίλ)

Ίντερ-Κρεμονέζε 4-1 (6΄ Μαρτίνες, 38΄ Μπονί, 55΄ Ντιμάρκο, 57΄ Μπαρέλα – 87΄ Μπονατσόλι)

Αταλάντα-Κόμο 1-1 (6΄ Σάμαρτζιτς – 19΄ Περόνε)

Ουντινέζε-Κάλιαρι 1-1 (58΄ Καμπαζέλε – 25΄ Μπορέλι)

Μπολόνια-Πίζα 4-0 (24΄ Καμπιάγκι, 38΄ Μόρο, 40΄ Ορσολίνι, 53΄ Οντγκααρντ)

Φιορεντίνα-Ρόμα 1-2 (14΄ Κεν – 22΄ Σουλέ, 30΄ Κριστάντε)

Νάπολι-Τζένοα 2-1 (57΄ Ανγκισά, 75΄ Χόιλουντ – 33΄ Εκχατόρ)

Γιουβέντους-Μίλαν 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Νάπολι 15

Ρόμα 15

Μίλαν 13

Ίντερ 12

Γιουβέντους 12

Αταλάντα 10

Μπολόνια 10

Κόμο 9

Σασουόλο 9

Κρεμονέζε 9

Κάλιαρι 8

Ουντινέζε 8

Λάτσιο 7

Πάρμα 5

Λέτσε 5

Τορίνο 5

Φιορεντίνα 3

Βερόνα 3

Τζένοα 2

Πίζα 2