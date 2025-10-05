Αήττητη έφυγε από το Μπέγκαμο η Κόμο! Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας απέσπασε ισοπαλία, 1-1, από την Αταλάντα, η οποία «πέταξε» δύο πολύτιμους βαθμούς στην έδρα της κι έχασε την ευκαιρία να «πιάσει» – έστω και προσωρινά – στην κορυφή τις Μίλαν, Νάπολι, Ρόμα και Ίντερ.

Ο Τάσος Δουβίκας ξεκίνησε στην ενδεκάδα των φιλοξεούμενων, αλλά στο 46′ παραχώρησε την θέση του στον Άλβαρο Μοράτα. Η σημερινή ήταν η τρίτη ισοπαλία για την Κόμο στο πρωτάθλημα μετά από 6 αγωνιστικές, ενώ η τέταρτη για την Αταλάντα, που παραμένει αήττητη με μόλις δύο νίκες.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A

Βερόνα-Σασουόλο 0-1 (71΄ Πιναμόντι)

Λάτσιο-Τορίνο 3-3 (24΄, 40΄ Καντσελιέρι, 90+13΄ πεν. Κατάλντι – 16΄ Σιμεόνε, 73΄ Άνταμς, 90+3΄ Κοκό)

Πάρμα-Λέτσε 0-1 (38΄ Σοτίλ)

Ίντερ-Κρεμονέζε 4-1 (6΄ Μαρτίνες, 38΄ Μπονί, 55΄ Ντιμάρκο, 57΄ Μπαρέλα – 87΄ Μπονατσόλι)

Αταλάντα-Κόμο 1-1 (6′ Σάμαρτζιτς – 19′ Περόνε)

Ουντινέζε-Κάλιαρι 5/10

Μπολόνια-Πίζα 5/10

Φιορεντίνα-Ρόμα 5/10

Νάπολι-Τζένοα 5/10

Γιουβέντους-Μίλαν 5/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Μίλαν 12

Νάπολι 12

Ρόμα 12

Ίντερ 12 -6αγ.

Γιουβέντους 11

Αταλάντα 10 -6αγ.

Κόμο 9 -6αγ.

Σασουόλο 9 -6αγ.

Κρεμονέζε 9 -6αγ.

Μπολόνια 7

Κάλιαρι 7

Ουντινέζε 7

Λάτσιο 7 -6αγ.

Πάρμα 5 -6αγ.

Λέτσε 5 -6αγ.

Τορίνο 5 -6αγ.

Φιορεντίνα 3

Βερόνα 3 -6αγ.

Πίζα 2

Τζένοα 2