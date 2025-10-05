Αήττητη έφυγε από το Μπέγκαμο η Κόμο! Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας απέσπασε ισοπαλία, 1-1, από την Αταλάντα, η οποία «πέταξε» δύο πολύτιμους βαθμούς στην έδρα της κι έχασε την ευκαιρία να «πιάσει» – έστω και προσωρινά – στην κορυφή τις Μίλαν, Νάπολι, Ρόμα και Ίντερ.
Ο Τάσος Δουβίκας ξεκίνησε στην ενδεκάδα των φιλοξεούμενων, αλλά στο 46′ παραχώρησε την θέση του στον Άλβαρο Μοράτα. Η σημερινή ήταν η τρίτη ισοπαλία για την Κόμο στο πρωτάθλημα μετά από 6 αγωνιστικές, ενώ η τέταρτη για την Αταλάντα, που παραμένει αήττητη με μόλις δύο νίκες.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A
Βερόνα-Σασουόλο 0-1 (71΄ Πιναμόντι)
Λάτσιο-Τορίνο 3-3 (24΄, 40΄ Καντσελιέρι, 90+13΄ πεν. Κατάλντι – 16΄ Σιμεόνε, 73΄ Άνταμς, 90+3΄ Κοκό)
Πάρμα-Λέτσε 0-1 (38΄ Σοτίλ)
Ίντερ-Κρεμονέζε 4-1 (6΄ Μαρτίνες, 38΄ Μπονί, 55΄ Ντιμάρκο, 57΄ Μπαρέλα – 87΄ Μπονατσόλι)
Αταλάντα-Κόμο 1-1 (6′ Σάμαρτζιτς – 19′ Περόνε)
Ουντινέζε-Κάλιαρι 5/10
Μπολόνια-Πίζα 5/10
Φιορεντίνα-Ρόμα 5/10
Νάπολι-Τζένοα 5/10
Γιουβέντους-Μίλαν 5/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Μίλαν 12
Νάπολι 12
Ρόμα 12
Ίντερ 12 -6αγ.
Γιουβέντους 11
Αταλάντα 10 -6αγ.
Κόμο 9 -6αγ.
Σασουόλο 9 -6αγ.
Κρεμονέζε 9 -6αγ.
Μπολόνια 7
Κάλιαρι 7
Ουντινέζε 7
Λάτσιο 7 -6αγ.
Πάρμα 5 -6αγ.
Λέτσε 5 -6αγ.
Τορίνο 5 -6αγ.
Φιορεντίνα 3
Βερόνα 3 -6αγ.
Πίζα 2
Τζένοα 2