Με… καρδιά πρωταθλήτριας, η Νάπολι πήρε τεράστιο «διπλό» στο «Ολίμπικο» απέναντι στη Ρόμα (1-0) και μαζί με τη Μίλαν οδηγούν την κούρσα στη Serie A, μετά από 13 αγωνιστικές.

Το γκολ του Νταβίντ Νέρες λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου έμελλε να κάνει τη διαφορά στο ντέρμπι πρωτοπόρων και να δώσει την ευκαιρία στην κάτοχο του τίτλου να «γκρεμίσει» τους «Ρωμαίους» από το «ρετιρέ» και να «συγκατοικεί» με τους «ροσονέρι», που ένα 24ωρο νωρίτερα είχαν ξεπεράσει το εμπόδιο της Λάτσιο.

Παίζοντας όσο ακριβώς χρειαζόταν, η Αταλάντα επικράτησε με 2-0 στο Μπέργκαμο της ουραγού Φιορεντίνα, χάρη στα τέρματα που σημείωσαν στο 41′ ο Κοσούνου και στο 51′ ο Λούκμαν.

Μετά από δύο απανωτές ήττες, σε πρωτάθλημα και Champions League, από Μίλαν (1-0) και Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1), η Ίντερ επέστρεψε στα «τρίποντα» επικρατώντας εκτός έδρας με 2-0 της Πίζα, και πλησίασε σε απόσταση… αναπνοής από την κορυφή.

Τέλος, τεράστια βαθμολογικής σημασίας νίκη πανηγύρισε η Λέτσε μετά από ένα μήνα και συγκεκριμένα από το εκτός έδρας 1-0 επί της Φιορεντίνα στις 2 Νοεμβρίου, επικρατώντας με 2-1 της Τορίνο.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Κόμο-Σασουόλο 2-0 (14′ Δουβίκας, 53′ Μορένο)

Τζένοα-Βερόνα 2-1 (40′ Κολόμπο, 62′ Τόρσμπι – 21′ Μπελγκάλι)

Πάρμα-Ουντινέζε 0-2 (11′ Ζανιόλο, 65′ πέν. Ντέιβις)

Γιουβέντους-Κάλιαρι 2-1 (27′,45’+1 Γιλντίζ – 26′ Εσπόζιτο)

Μίλαν-Λάτσιο 1-0 (51′ Λεάο)

Λέτσε-Τορίνο 2-1 (20′ Κουλιμπαλί, 22′ Μπαντα – 57′ Άνταμς)

Πίζα-Ίντερ 0-2 (69′,83′ Μαρτίνες)

Αταλάντα-Φιορεντίνα 2-0 (41′ Κοσούνου, 51′ Λούκμαν)

Ρόμα-Νάπολι 0-1 (36′ Νταβίντ Νέρες)

Μπολόνια-Κρεμονέζε 1/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Μίλαν 28

Νάπολι 28

Ρόμα 27

Ίντερ 27

Μπολόνια 24 -12αγ.

Κόμο 24

Γιουβέντους 23

Λάτσιο 18

Ουντινέζε 18

Σασουόλο 17

Αταλάντα 16

Κρεμονέζε 14 -12αγ.

Τορίνο 14

Λέτσε 13

Κάλιαρι 11

Τζένοα 11

Πάρμα 11

Πίζα 10

Φιορεντίνα 6

Βερόνα 6