Τη μοναξιά της κορυφής στη Serie A απολαμβάνει από το βράδυ της Κυριακής (19/10) η Μίλαν. Με ανατροπή κι ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 55ο λεπτό και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ραφαέλ Λεάο, η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι επικράτησε με 2-1 στο «Σαν Σίρο» και με την 5η εφετινή της νίκη «πάτησε» στο «ρετιρέ».
Το «καταστροφικό» ξεκίνημα των «βιόλα» στο πρωτάθλημα συνεχίζεται, καθώς μετά από 7 ματς δεν έχουν καταφέρει ακόμη να γευτούν τη χαρά της νίκη και με 3 ισοπαλίες και 4 ήττες παραμένουν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας (ισοβαθμούν με Τζένοα και Πίζα).
Η Αταλάντα έπαιξε σχεδόν μονότερμα τη Λάτσιο, αλλά δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης, στην αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική της Serie A. Η ομάδα της Ρώμης, με κορυφαίο τον τερματοφύλακα Προβεντέλ, έμεινε όρθια στο Μπέργκαμο (0-0), στερώντας από τους γηπεδούχους την ευκαιρία να πλησιάσουν στις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Οι «λατσιάλι» πάντως παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία και η αγωνιστική τους εικόνα δεν δείχνει ότι μπορούν να πάνε πολύ ψηλότερα.
Τα αποτελέσματα οι σκόρερ και η βαθμολογία
Λέτσε-Σασουόλο 0-0
Πίζα-Βερόνα 0-0
Τορίνο-Νάπολι 1-0 (32΄ Σιμεόνε)
Ρόμα-Ίντερ 0-1 (6΄ Μπονί)
Κόμο-Γιουβέντους 2-0 (4΄ Κεμπφ, 79΄ Νίκο Πας)
Κάλιαρι-Μπολόνια 0-2 (31΄ Χολμ, 80΄ Ορσολίνι)
Τζένοα-Πάρμα 0-0
Αταλάντα-Λάτσιο 0-0
Μίλαν-Φιορεντίνα 2-1 (63′,86′ πέν. Λεάο – 55′ Γκόσενς)
Κρεμονέζε-Ουντινέζε 20/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Μίλαν 16
Ίντερ 15
Νάπολι 15
Ρόμα 15
Μπολόνια 13
Κόμο 12
Γιουβέντους 12
Αταλάντα 11
Σασουόλο 10
Κρεμονέζε 9 -6αγ.
Ουντινέζε 8 -6αγ.
Λάτσιο 8
Κάλιαρι 8
Τορίνο 8
Πάρμα 6
Λέτσε 6
Βερόνα 4
Φιορεντίνα 3
Τζένοα 3
Πίζα 3
