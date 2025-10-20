Τη μοναξιά της κορυφής στη Serie A απολαμβάνει από το βράδυ της Κυριακής (19/10) η Μίλαν. Με ανατροπή κι ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 55ο λεπτό και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ραφαέλ Λεάο, η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι επικράτησε με 2-1 στο «Σαν Σίρο» και με την 5η εφετινή της νίκη «πάτησε» στο «ρετιρέ».

Το «καταστροφικό» ξεκίνημα των «βιόλα» στο πρωτάθλημα συνεχίζεται, καθώς μετά από 7 ματς δεν έχουν καταφέρει ακόμη να γευτούν τη χαρά της νίκη και με 3 ισοπαλίες και 4 ήττες παραμένουν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας (ισοβαθμούν με Τζένοα και Πίζα).

Η Αταλάντα έπαιξε σχεδόν μονότερμα τη Λάτσιο, αλλά δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης, στην αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική της Serie A. Η ομάδα της Ρώμης, με κορυφαίο τον τερματοφύλακα Προβεντέλ, έμεινε όρθια στο Μπέργκαμο (0-0), στερώντας από τους γηπεδούχους την ευκαιρία να πλησιάσουν στις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Οι «λατσιάλι» πάντως παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία και η αγωνιστική τους εικόνα δεν δείχνει ότι μπορούν να πάνε πολύ ψηλότερα.

Τα αποτελέσματα οι σκόρερ και η βαθμολογία

Λέτσε-Σασουόλο 0-0

Πίζα-Βερόνα 0-0

Τορίνο-Νάπολι 1-0 (32΄ Σιμεόνε)

Ρόμα-Ίντερ 0-1 (6΄ Μπονί)

Κόμο-Γιουβέντους 2-0 (4΄ Κεμπφ, 79΄ Νίκο Πας)

Κάλιαρι-Μπολόνια 0-2 (31΄ Χολμ, 80΄ Ορσολίνι)

Τζένοα-Πάρμα 0-0

Αταλάντα-Λάτσιο 0-0

Μίλαν-Φιορεντίνα 2-1 (63′,86′ πέν. Λεάο – 55′ Γκόσενς)

Κρεμονέζε-Ουντινέζε 20/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Μίλαν 16

Ίντερ 15

Νάπολι 15

Ρόμα 15

Μπολόνια 13

Κόμο 12

Γιουβέντους 12

Αταλάντα 11

Σασουόλο 10

Κρεμονέζε 9 -6αγ.

Ουντινέζε 8 -6αγ.

Λάτσιο 8

Κάλιαρι 8

Τορίνο 8

Πάρμα 6

Λέτσε 6

Βερόνα 4

Φιορεντίνα 3

Τζένοα 3

Πίζα 3

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ