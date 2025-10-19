Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Η Ίντερ εκμεταλλεύτηκε το δώρο της Τορίνο που κέρδισε με 1-0 τη Νάπολι, πήρε τεράστιο «διπλό» στο «Ολίμπικο» επί της Ρόμα με 1-0 και ανέβηκε στην κορυφή της Serie A, ισόβαθμη με τους «τζαλορόσι» και τους «παρτενοπέι». Πλέον, η Μίλαν, η οποία υποδέχεται την Κυριακή την Φιορεντίνα, θα έχει την ευκαιρία με νίκη να ανέβει μόνη πρώτη στο «ρετιρέ».

Το γκολ του Μπονί στο 6ο λεπτό έκρινε το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής, με την ομάδα του Μιλάνου ν’ αντέχει στην πίεση που άσκησαν οι «Ρωμαίοι» στη συνέχεια και να πανηγυρίζει την 5η εφετινή της νίκη στο πρωτάθλημα, χάρις στην οποία «πάτησε» κορυφή!

Προηγήθηκε η έκπληξη στο Τορίνο, όπου η ομώνυμη ομάδα υποχρέωσε τη Νάπολι στη δεύτερη ήττα της στη φετινή Serie A (1-0). Η «γκρανάτα» ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε στο 32΄ με γκολ του Τζιοβάνι Σιμεόνε, οι πρωταθλητές Ιταλίας ήταν καλύτεροι στο β΄ μέρος, αλλά δεν αξιοποίησαν τις ευκαιρίες τους, ενώ είδαν το γκολ του Λανγκ στις καθυστερήσεις να ακυρώνεται από τον VAR για οφσάιντ.

Η αυλαία άνοιξε με δύο «λευκές» ισοπαλίες. Πίζα και Βερόνα αρκέστηκαν στο 0-0 και παραμένουν χωρίς νίκη, ενώ χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Λέτσε με τη Σασουόλο.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A

Λέτσε-Σασουόλο 0-0

Πίζα-Βερόνα 0-0

Τορίνο-Νάπολι 1-0 (32΄ Σιμεόνε)

Ρόμα-Ίντερ 0-1 (6′ Μπονί)

Κόμο-Γιουβέντους 19/10

Κάλιαρι-Μπολόνια 19/10

Τζένοα-Πάρμα 19/10

Αταλάντα-Λάτσιο 19/10

Μίλαν-Φιορεντίνα 19/10

Κρεμονέζε-Ουντινέζε 20/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Ίντερ 15 -7αγ.

Ρόμα 15 -7αγ.

Νάπολι 15 -7αγ.

Μίλαν 13

Γιουβέντους 12

Αταλάντα 10

Μπολόνια 10

Σασουόλο 10 -7αγ.

Κόμο 9

Κρεμονέζε 9

Κάλιαρι 8

Ουντινέζε 8

Τορίνο 8 -7αγ.

Λάτσιο 7

Λέτσε 6 -7αγ.

Πάρμα 5

Βερόνα 4 -7αγ.

Φιορεντίνα 3

Πίζα 3 -7αγ.

Τζένοα 2

