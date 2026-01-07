Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα, η Γιουβέντους πέρασε με 3-0 από την έδρα της Σασουόλο και παραμένει στην τετράδα της Serie A. Το σκορ άνοιξε με αυτογκόλ του Μουχαρέμοβιτς στο 16΄, για να ακολουθήσουν τα τέρματα των Φάμπιο Μιρέτι και Τζόναθαν Ντέιβιντ μέσα σε δύο λεπτά, με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα.

Έβγαλε αντίδραση η Ρόμα, 2-0 εκτός έδρας τη Λέτσε

Η Ρόμα αντέδρασε άμεσα μετά την ήττα από την Αταλάντα, νίκησε με 2-0 εκτός έδρας τη Λέτσε και περιμένει να μάθει τα αποτελέσματα των υπολοίπων διεκδικητών του τίτλου για να μάθει τη βαθμολογική της θέση στο κλείσιμο του πρώτου γύρου (προσωρινά είναι στην 4η θέση).

Ο Φέργκιουσον στο 14′ και ο Ντόβμπικ στο 71′ ήταν οι σκόρερ των «Ρωμαίων», με τους οποίους αγωνίστηκε ως αλλαγή και ο Κώστας Τσιμίκας (πήρε την θέση του Ελ Σαράουϊ στο 60ό λεπτό).

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A:

Πίζα-Κόμο 0-3 (68′ Περόνε, 76′,90’+6μ πέν. Δουβίκας)

Λέτσε-Ρόμα 0-2 (14′ Φέργκιουσον, 71′ Ντόβμπικ)

Σασουόλο-Γιουβέντους 0-3 (16΄αυτ. Μουχαρέμοβιτς, 62΄ Μιρέτι, 63΄ Ντέιβιντ)

Μπολόνια-Αταλάντα 7/1

Νάπολι-Βερόνα 7/1

Λάτσιο-Φιορεντίνα 7/1

Πάρμα-Ίντερ 7/1

Τορίνο-Ουντινέζε 7/1

Κρεμονέζε-Κάλιαρι 8/1

Μίλαν-Τζένοα 8/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

Ίντερ 39 -17αγ.

Μίλαν 38 -17αγ.

Νάπολι 37 -17αγ.

Ρόμα 36 -19αγ.

Γιουβέντους 36 -19αγ.

Κόμο 33 -19αγ.

Μπολόνια 26 -17αγ.

Αταλάντα 25

Λάτσιο 24

Σασουόλο 23 -19αγ.

Τορίνο 23

Ουντινέζε 22

Κρεμονέζε 21

Πάρμα 18 -17αγ.

Κάλιαρι 18

Λέτσε 17

Τζένοα 15

Βερόνα 12 -17αγ.

Φιορεντίνα 12

Πίζα 12 -19αγ.