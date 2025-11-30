Ομάδα έτοιμη για να επιστρέψει στην κορυφή της Serie A και να πανηγυρίσει τον τίτλο μετά από τρία χρόνια επτά χρόνια μοιάζει να είναι η εφετινή Μίλαν. Μετά την τεράστια νίκη στο Derby della Mantonnina επί της Ίντερ, οι «ροσονέρι» του Μαξ Αλέγκρι επικράτησαν με το ίδιο σκορ (1-0) και της Λάτσιο στο «Σαν Σίρο» και μετά από 13 ματς ανέβηκαν – έστω και προσωρινά – στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας, όπου ελπίζουν να παραμείνουν και μετά τα τις αναμετρήσεις της Κυριακής (30/11) και δη το ντέρμπι κορυφής, Ρόμα-Νάπολι.

Το γκολ του Ραφαέλ Λεάο στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους έμελλε να κρίνει το πρώτο μεγάλο της 13ης αγωνιστικής και να χαρίσει στη Μίλαν την 8η νίκη της στο πρωτάθλημα και δεύτερη συνεχόμενη.

Δείτε το γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης

Με… κεκτημένη ταχύτητα από το «διπλό» στη Νορβηγία επί της Μπόντο Γκλιμτ (3-2) για το Champions League, η Γιουβέντους προσπέρασε, έστω και δύσκολα, και το εμπόδιο της Κάλιαρι στη Serie A με το τελικό 2-1. Αποτέλεσμα, που διατηρεί την ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι «ζωντανή» στη «μάχη» του τίτλου μετά από 13 αγωνιστικές στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Το συγκρότημα από τη Σαρδηνία προηγήθηκε στο 26′ με τον Εσπόζιτο, αλλά ο Γιλντίζ «απάντησε» με δύο γκολ πριν το φινάλε του ημιχρόνου, με το 2-1 να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Κόμο-Σασουόλο 2-0 (14′ Δουβίκας, 53′ Μορένο)

Τζένοα-Βερόνα 2-1 (40′ Κολόμπο, 62′ Τόρσμπι – 21′ Μπελγκάλι)

Πάρμα-Ουντινέζε 0-2 (11′ Ζανιόλο, 65′ πέν. Ντέιβις)

Γιουβέντους-Κάλιαρι 2-1 (27′,45’+1 Γιλντίζ – 26′ Εσπόζιτο)

Μίλαν-Λάτσιο 1-0 (51′ Λεάο)

Λέτσε-Τορίνο 30/11

Πίζα-Ίντερ 30/11

Αταλάντα-Φιορεντίνα 30/11

Ρόμα-Νάπολι 30/11

Μπολόνια-Κρεμονέζε 01/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Μίλαν 28 -13αγ.

Ρόμα 27

Νάπολι 25

Ίντερ 24

Μπολόνια 24

Κόμο 24 -13αγ.

Γιουβέντους 23 -13αγ.

Λάτσιο 18 -13αγ.

Ουντινέζε 18 -13αγ.

Σασουόλο 17 -13αγ.

Κρεμονέζε 14

Τορίνο 14

Αταλάντα 13

Κάλιαρι 11 -13αγ.

Τζένοα 11 -13αγ.

Πάρμα 11 -13αγ.

Πίζα 10

Λέτσε 10

Φιορεντίνα 6

Βερόνα 6 -13αγ.