Ο Ντράγκαν Στόικοβιτς παραιτήθηκε από την θέση του προπονητή της Εθνικής ομάδας της Σερβίας, λίγο μετά την εντός έδρας ήττα με 1-0 από την Αλβανία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Ο 60χρονος κόουτς ανέλαβε την Εθνική ομάδα της Σερβίας το 2021, ενώ παλαιότερα εργάσθηκε στην ιαπωνική, Ναγκόγια, στην κινεζική, Γκουανγκζού και στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με ΜΜΕ του Βελιγραδίου η ομοσπονδία της χώρας είναι σ’ επαφές πλέον με τον τεχνικό του Ερυθρού Αστέρα, Βλάνταν Μιλόγεβιτς, ενώ ο Βέλικο Παούνοβιτς αποτελεί την εναλλακτική λύση, αν δεν προχωρήσουν οι συζητήσεις με τον πρώην κόουτς της ΑΕΚ. Αν τελικά ο Μιλόγεβιτς καθήσει στον πάγκο της Εθνικής, τότε τη θέση του στον Αστέρα θα πάρει ο Ισπανός, Άλμπερτ Ριέρα, της Τσέλιε.