Προβλημάτων συνέχεια για την Εθνική Σερβίας, αφού εκτός από το ματς με την Ελλάδα (16/11, 21:45) τέθηκε και ο Αλεκσάνταρ Στάνκοβιτς, που αποχώρησε από την προπόνηση της Εθνικής με ενοχλήσεις στη βουβωνική χώρα.

Ακόμα ένα πρόβλημα έρχεται να προστεθεί στο ήδη γεμάτο απουσιολόγιο του Βέλικο Παούνοβιτς, εν όψει των αγώνων της 5ης και της 6ης αγωνιστικής της League A του Νations League, απέναντι σε Γερμανία και Ελλάδα, αφού εκτός τέθηκε και ο Αλεκσάνταρ Στάνκοβιτς, που αποχώρησε από την προπόνηση των «Πλάβι» με ενοχλήσεις στη βουβωνική χώρα.

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