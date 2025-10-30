Μόλις τρεις εβδομάδες μετά την απόλυσή του από την Οβιέδο, ο Βέλικο Παούνοβιτς αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Σερβίας, την οποία καλείται να καθοδηγήσει στα δύο τελευταία παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ.

Ο 48χρονος προπονητής, ο οποίος το 2015 είχε οδηγήσει την εθνική νέων (Κ20) της χώρας στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αντικαθιστά τον Ντράγκαν Στοΐκοβιτς, ο οποίος παραιτήθηκε από το πόστο του ομοσπονδιακού προπονητή στις 12 Οκτωβρίου, μετά την οδυνηρή εντός έδρας ήττα (1-0) από την Αλβανία.

Ο Παούνοβιτς, ο οποίος έκανε σημαντική καριέρα ως ποδοσφαιριστής, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων στην Ατλέτικο Μαδρίτης, έχει εργαστεί ως προπονητής στο MLS (Σικάγο Φάιρ), στο Μεξικό (Γκουανταλαχάρα, Τίγκρες) και στην Αγγλία (Ρίντινγκ). Τον περασμένο Μάρτιο ανέλαβε την Οβιέδο και την οδήγησε -μέσω πλέι οφ- στην άνοδο στη La Liga μετά από 24 χρόνια, αλλά απομακρύνθηκε από τον σύλλογο της Γαλικίας στις αρχές του μήνα.

Η Σερβία βρίσκεται στην τρίτη θέση του 11ου προκριματικού ομίλου, από τον οποίο η Αγγλία έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ. Οι «πλάβι» βρίσκονται ένα βαθμό πίσω από την Αλβανία και αντιμετωπίζουν στις 13/11 την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, (18/11), υποδέχονται τη Λετονία. Αν δεν καταφέρουν να πάρουν τη δεύτερη θέση, θα χρειαστούν έναν πολύ δύσκολο συνδυασμό αποτελεσμάτων για να βρεθούν στα πλέι οφ μέσω του Nations League.