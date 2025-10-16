Σε μια ακόμη επένδυση για το μέλλον θέλει να κάνει η Μπαρτσελόνα, αλλά στην προσπάθεια της για την απόκτηση του 16χρονου Πορτογάλου εξτρέμ, Καρντόσο Βαρέλα, ο οποίος ανήκει στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, μπήκε «σφήνα» η Τσέλσι και διεκδικεί τα δικαιώματα του.

Ο νεαρός άσος και έχει εντυπωσιάσει με το ταλέντο του, ανανεώνοντας το συμβόλαιο του με την κροατική ομάδα έως το 2028.

Ο Βαρέλα, διεθνής με την εθνική παίδων της Πορτογαλίας, έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Ντάνι Όλμο, αλλά και το νέο απόκτημα από την Εσπανιόλ, τον τερματοφύλακα Ζοάν Γκαρσία, και η Μπαρτσελόνα κινείται για να πάρει την υπογραφή του, ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Η αθλητική εφημερίδα «Mundo Deportivo» αναφέρει, όμως, πως και η Τσέλσι προσέγγισε τον μάνατζερ του και προτείνει οκτώ εκατ. ευρώ για να τον πάρει στο τέλος της σεζόν από την ομάδα του Ζάγκρεμπ.