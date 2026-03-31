Ο ηγέτης των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, συνεχίζει να οδηγεί την ομάδα του στην κορυφή με εμφανίσεις που θυμίζουν MVP, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ανεβάζει συνεχώς στροφές διεκδικώντας κι αυτός τον ίδιο τίτλο, ο ΛεΜπρόν όμως, παραμένει σταθερά στον θρόνο του.

Στη νίκη επί των Ντιτρόιτ Πίστονς, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν απλά ασταμάτητος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 47 πόντους και καθορίζοντας το αποτέλεσμα στην παράταση. Δεν ήταν απλώς μια ακόμη μεγάλη εμφάνιση, αλλά μία επιβεβαίωση της απόλυτης κυριαρχίας του στο παρκέ.

