Στον πρώτο του αγώνα μετά από έναν μήνα απουσίας από τα κορτ ο Νόβακ Τζόκοβιτς επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, νικώντας τον Μάριν Τσίλιτς 7-6 (2), 6-4 σε 1 ώρα και 55 λεπτά, στο ντεμπούτο του στο Shanghai Masters 1000.

Ο 38χρονος Σέρβος μαζί με τον 37χρονο Κροάτη παρουσίασαν συνδυαστικά τη μεγαλύτερη ηλικία (75+ χρόνια), στην ιστορία του Masters 1000.

Στον τρίτο γύρο, ο Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Γερμανό Γιανίκ Χάνφμαν, ο οποίος πέτυχε μια νίκη-έκπληξη επί του 25ου στην κατάταξη Φράνσις Τιαφόε με 6-7 (9), 6-2, 6-1 σε 2 ώρες και 33 λεπτά.

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Μάριν και όλα όσα έχει πετύχει. Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον καλά και τα πάμε καλά. Δυσκολεύτηκα να βρω τον ρυθμό μου από τη βασική γραμμή. Δεν έχω παίξει πολλούς αγώνες και αυτός ήταν περίπλοκος.

Όταν ο Μάριν νιώθει καλά, είναι πολύ επικίνδυνος. Έχω ξεφύγει από τα προβλήματα με καλά σερβίς. Πρέπει να βελτιώσω το παιχνίδι μου, αλλά είμαι χαρούμενος με τη νίκη» είπε ο Τζόκοβιτς, ο οποίος πέτυχε την 40ή νίκη του στο τουρνουά της Σαγκάης, το οποίο έχει κατακτήσει κερδίσει τέσσερις φορές.

Ο «Νόλε» έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που έχει 40 ή περισσότερες νίκες σε έξι διαφορετικά Masters 1000. Πέτυχε επίσης αυτό το κατόρθωμα στη Ρώμη (68), στο Ίντιαν Γουέλς (51), στο Παρίσι (50), στο Μαϊάμι (49) και στο Σινσινάτι (45), «σπάζοντας» έτσι την ισοβαθμία με τον Ναδάλ, ο οποίος είχε 40 ή περισσότερες νίκες σε πέντε διαφορετικά τουρνουά.

Επίσης, ο Χόλγκερ Ρούνε πέτυχε μια σπουδαία νίκη επί του Σεμπαστιάν Μπάες, επικρατώντας με 7-5, 6-4 σε 1 ώρα και 47 λεπτά, ενώ ο Λέρνερ Τιεν δεν έδειξε σημάδια κόπωσης αφού έφτασε στον τελικό του Πεκίνου, νικώντας τον Μίομιρ Κετσμάνοβιτς με 4-6, 6-3, 6-4 σε 2 ώρες και 7 λεπτά.