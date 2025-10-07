Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει την πορεία του στο Shanghai Masters 1000, όπου προκρίθηκε στα προημιτελικά νικώντας τον Ισπανό Χάουμε Μουνάρ με 6-3, 5-7, 6-2.

Μετά την αποχώρηση του Γιανίκ Σίνερ και την απουσία του Κάρλος Αλκαράθ ο Σέρβος είναι πλέον το φαβορί για τον τίτλο.

Ο Σέρβος έφτασε στα προημιτελικά για 11η φορά στη Σαγκάη, όπου έχει κατακτήσει το Κύπελλο τέσσερις φορές (2012, 13, 15, 18).

Να σημειωθεί ότι ο Τζόκοβιτς στο πρώτο σετ χρειάστηκε ιατρικό τάιμ άουτ για μασάζ στην αριστερή του γάμπα, δυσκολεύτηκε στο δεύτερο σετ που έχασε, αλλά …επέστρεψε βρήκε τη δύναμή του και έκανε δύο break στον Μουνάρ στο καθοριστικό σετ και τελικά για να κερδίσει σε 2 ώρες και 40 λεπτά.

Ο Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Ζιζού Μπεργκς στα προημιτελικά, ο οποίος είχε επίσης μια δύσκολη νίκη επί του Καναδού Γκάμπριελ Ντιαλό στους «16», με 3-6, 7-5, 7-6 αφού έσωσε δύο match point. Ο Βέλγος, στα 26 του, έφτασε στον πρώτο του προημιτελικό Masters 1000.

Ο Χόλγκερ Ρούνε από τη Δανία θα αγωνιστεί επίσης στα προημιτελικά, αφού νίκησε τον Γάλλο Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ με 6-4, 6-7 (7/9), 6-3.